Оксимирон выступит на фестивале «Боль»

Музыкальный фестиваль «Боль» объявил первых артистов, которые выступят с 16 по 19 июня в Москве.

Как рассказали «Газете.Ru» организаторы фестиваля, хедлайнерами станут Оксимирон, австралийский рокер Ник Кейв со своей группой Bad Seeds, британский певец King Krule и канадский экспериментальный джаз-бэнд BADBADNOTGOOD.

Помимо указанных артистов, в лайн-апе «Боли» также заявлены Джефф Бэрроу из коллектива Portishead, Viagra Boys, АИГЕЛ, Сюзанна, slowthai, АукцЫон, Кедр Ливанский и многие другие.

Мероприятие пройдет на территории Шарикоподшипникового завода на Дубровке.

Билеты — тут.