Умер актер Арнольд Сысуев

Советский и российский актер Арнольд Сысуев скончался 7 февраля.

Информация о дате смерти артиста есть на портале kino-teatr.ru, причины смерти Сысуева неизвестны.

Арнольд Сысуев родился 23 июля 1940 года, в 1964 году окончил Московский Институт культуры.

После этого играл в Бийском городском драматическом театре, Кимрском театре драмы и комедии, Ферганском областном драматическом театре, Димитровградском драматическом театре, Вологодском ТЮЗе.

В начале карьеры играл эпизодические роли в «Войне и мире» и «Вие». Играл в сериалах «Исаев», «Великие династии», «Великие авантюристы России», фильме «Багровый цвет снегопада».