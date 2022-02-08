Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в Гриппе» выйдет на широких экранах Великобритании

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в Гриппе» выйдет 11 февраля на широкие экраны Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дистрибьюторскую компанию Sovereign, которая организует показ ленты.

Фантастическую драму Серебренникова будут показывать в шести британских городах страны — Лондоне, Бристоле, Кардиффе, Манчестере, Питерборо и Шеффилде. Картина была удостоена ряда почетных наград, в том числе премии Высшей технической комиссии 74-го Каннского кинофестиваля.

Фильм снят по одноименному роману-бестселлеру Алексея Сальникова.

В Лондоне по завершении всех сеансов в сети Odeon будет транслироваться сессия вопросов и ответов с Кириллом Серебренниковым.

11 ноября прошлого года Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества Кирилла Серебренникова, который в прошлом году получил условный срок по делу «Седьмой студии».

Арест имущества сняли после того, как Серебренников погасил ущерб по делу в размере почти 129 млн рублей и заплатил наложенный на него штраф в размере 800 тысяч рублей.

26 июня 2020 года Кирилл Серебренников был приговорен к трем годам условно по делу о хищении средств из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».