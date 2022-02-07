Девушка Хованского рассказала, как блогер собирается обходить запрет суда на использование интернета

Блогер Юрий Хованский, которому сегодня суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий, но не удовлетворил просьбу разрешить пользоваться интернетом, собирается снимать видеоролики из-за нехватки денег. Об этом «Газете.Ru» рассказала его девушка Мария Нелюбова. По ее словам, выкладывать ролики в интернет будет она.

«Сейчас Юра приехал в расстроенных чувствах домой и сразу лег спать. Из-за ограничений суда он не занимался съемками видеороликов, но, возможно, ему все же придется это делать ввиду непростого материального положения. Скорее всего, ролики на его канал буду заливать я, заверяя данные действия у нотариуса, чтобы Юру не обвинили в нарушении запретов», — рассказала она.

Хованскому изменили меру пресечения 29 декабря и отпустили из СИЗО. Согласно постановлению суда, до 8 апреля Хованский не может выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать массовые мероприятия и использовать интернет (общаться со СМИ тоже запрещено).

Блогера задержали 9 июня 2021 года, против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стала песня о теракте на Дубровке, исполненная блогером на одном из стримов. Блогер настаивает на том, что песню исполнил еще в 2012 году — до введения соответствующей статьи.