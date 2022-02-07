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Сына звезды «Охотника на крокодилов» едва не съел крокодил

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Молодой натуралист, ведущий шоу Crikey! It's The Irwins Роберт Ирвин оказался в опасной ситуации, когда кормил крокодилов в Австралийском зоопарке.

Он зашел в вольер к крокодилу Касперу, длина которого составляет почти два метра, и решил покормить его мясом. В ответ рептилия погналась за 18-летним юношей, широко раскрывая пасть. «У Каспера дикий характер, когда отец с ним познакомился, он уже был таким», — признавался Роберт до съемок.

Роберту удалось выбежать из вольера — крокодилу не удалось его съесть.

Натуралист и защитник природы Стив Ирвин – автор известного телешоу «Охотник на крокодилов» (1997 — 2004). Однажды во время подводных исследований его убил скат — игла животного попала в сердце натуралиста. У Стива Ирвина есть звезда на голливудской «Аллее славы». Каспера, спасенного им в 2002 году, Стив Ирвин всегда называл крайне агрессивным крокодилом.

Ранее жена рэпера Джигана рассказала, как крокодил чуть не съел их гида.

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