Комедийный веб-сериал «Внутри Лапенко» впервые покажут на телевидении, сообщают в пресс-службе телеканала ТНТ4.

Действие проекта Антона Лапенко, играющего в сериале все главные роли, разворачивается в СССР в 1980–1990-х годах. Он играет застенчивого инженера, журналиста-правдоискателя, музыканта рок-группы «Багровый Фантомас», ведущего программы «Сдохни или умри», строителя Игоря Катамаранова, бывшего медиаменеджера Ричарда Сапогова и других героев.

«Внутри Лапенко» вышел в 2019 году, за это время шоу собрало почти 300 млн просмотров на YouTube. В 2021 году сериал был удостоен премии российской веб-индустрии в категории сериалов, выходивших на интернет-платформе.

Премьера шоу состоится 7 февраля в 18.00. Серии будут выходить с понедельника по четверг.

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