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Даня Милохин описал ощущения от участия в шоу с детектором лжи

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Global Look Press

Блогер Даня Милохин в беседе с Teleprogramma.pro описал ощущения от участия в шоу, на котором нужно отвечать на вопросы с подключенным детектором лжи. Он признался, что не любит психологов, так как при общении с ними ощущает себя «странным».

«Оказалось, что здесь интересные вопросы и интересный чувачок. Это была моя первая встреча с психологом. Я не очень люблю психологов, потому что чувствуешь себя странным, когда с ними общаешься. Но они, наверное, нужны», — рассказал Милохин.

В рамках шоу блогер рассказал, зачем и как обманывал подписчиков в начале своей карьеры. Также он объяснил, почему не считает себя должным перед своими приемными родителями. Милохин признался, что изначально не хотел участвовать в таком шоу. При этом он уточнил, что почувствовал себя лучше, решившись на столь смелый шаг.

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