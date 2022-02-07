Актриса Эрлена Осипович умерла в свой день рождения

Советская актриса Эрлена Осипович скончалась 6 февраля — в день своего 85-летия. Об этом сообщает «Пятый канал».

Тело Осипович нашли ее родственники в квартире актрисы в центре Москвы. Причиной смерти, по всей вероятности, стала острая сердечная недостаточность.

Эрлена Осипович сыграла Екатерину Линеву в фильме «Опровержение», сыграла в картинах «Сибирь», «Мертвые души», «Дети солнца» и «Бесконечность». Актриса также играла на сцене Московского областного театра имени Островского, Драматического театра Группы советских войск в ГДР и Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

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