Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бестемьянова рассказала, в каком случае Синицина и Кацалапов могли обойти американцев 08:01
Бестемьянова: не люблю разговоры об ожидаемой победе фигуристов, за этим такой труд! 07:56
В Иркутской области двое детей погибли на пожаре — их могли облить горючей... 07:51
Женская сборная Канады по хоккею отказывается выходить на матч с Россией 07:50
Генпрокуратура выявила низкую эффективность властей по проблеме бездомных собак 07:38
Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпиаде-2022 07:32
Названы лекарства, которые россияне чаще всего покупали в онлайн-аптеках в 2021... 07:25
В Китае сотрудник службы безопасности ОИ схватил зарубежного репортера, сорвав прямой... 07:25
Раненого тигренка с обморожениями из Приморья прооперировали четвертый раз 07:20
Кацалапов ответил на вопрос о выступлении на Олимпиаде без флага 07:17

Ирина Понаровская назвала Пугачеву «деревней», живущей в замке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
«Россия-1»

Актер Станислав Садальский прочел мемуары Ирины Понаровской «Честно говоря» и нашел в них подробности о ее взаимоотношениях со звездой эстрады Аллой Пугачевой. Об этом он написал пост в социальной сети.

Садальский привел цитату из книги, посвященную Алле Пугачевой. «Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — говорится на страницах биографии.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни похвалили Понаровскую за смелость, другие же считают такие выражения в адрес Примадонны незаслуженными.

В комментариях даже отметился музыкант Андрей Макаревич. Он написал: «Очень некрасиво, не добившись высот, тявкать на тех, кто их добился. Получается не про них — про себя».

Ранее Понаровская заявила, что Алла Пугачева всегда нарочито демонстрировала свое пренебрежительное отношение к ней. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман. Она отметила, что несколько раз лично сталкивалась с Пугачевой и каждая встреча была очень неприятной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть