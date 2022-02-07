Ирина Понаровская назвала Пугачеву «деревней», живущей в замке

Актер Станислав Садальский прочел мемуары Ирины Понаровской «Честно говоря» и нашел в них подробности о ее взаимоотношениях со звездой эстрады Аллой Пугачевой. Об этом он написал пост в социальной сети.

Садальский привел цитату из книги, посвященную Алле Пугачевой. «Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — говорится на страницах биографии.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни похвалили Понаровскую за смелость, другие же считают такие выражения в адрес Примадонны незаслуженными.

В комментариях даже отметился музыкант Андрей Макаревич. Он написал: «Очень некрасиво, не добившись высот, тявкать на тех, кто их добился. Получается не про них — про себя».

Ранее Понаровская заявила, что Алла Пугачева всегда нарочито демонстрировала свое пренебрежительное отношение к ней. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман. Она отметила, что несколько раз лично сталкивалась с Пугачевой и каждая встреча была очень неприятной.