Равшана Куркова похвасталась новым интерьером квартиры

Актриса Равшана Куркова купила квартиру о которой мечтала, еще несколько лет назад. Но делать ремонт в ней не спешила, об этом она сама рассказала в Instagram.

Только сейчас в социальной сети актриса показала интерьер своим фанатам.

Недвижимость была приобретена в черновом варианте. В Instagram артистка рассказала, что ей нравятся интерьеры с характером, индивидуальностью, с глубокими природными оттенками, а также активной геометрией. По ее словам, так она представляет свое место силы. При этом выполнено все должно быть в грузинском стиле. Квартира Курковой также имеет огромные окна.

«Сразу стало понятно, что будет много эклектики — сочетания яркой цветной плитки и деревянных полов, стены украсят картины, привезенные из разных моих поездок, винтажная мебель будет соседствовать с ультра-современной кухней»,— рассказала актриса.

Всю квартиру Куркова поделила на две зоны: приватную и общую. Гостиную она совместила с кухней. Эта зона выполнена в темно-зеленых оттенках, а предметы декора и мебели исключительно овальной и круглой форм.

41-летняя актриса рассказала об обилии в ее интерьере винтажных вещей. Это и голландское кресло 60-ых годов и витринный шкаф в стиле шинуазри из Китая середины XX века.

«Вообще, часть предметов в интерьере — винтажный микс Европы и Азии. Кое-что, со временем еще будет дополняться, но это уже мелочи», — указала артистка.

Поклонники оценили интерьер: «Красиво и стильно, в вашем вкусе»; «Изысканно» и другие.

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