Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Чешский хоккеист «Аризоны» объяснил, почему Овечкин является великим 21:17
Украинский фигурист обвинил российских журналистов в хайпе 21:00
В Белоруссии заявили, что США диктуют Украине «как жить» 20:59
Замминистра обороны Украины вступилась за Путина после «допроса» телеведущего... 20:48
В FIS объяснили, почему Большунова не наказали по результатам скиатлона... 20:40
В Британии оценили заявления России об отсутствии планов «вторгнуться»... 20:35
Губерниев назвал идиотом американского журналиста, задавшего вопрос о допинге 20:18
В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие 20:18
Шольц прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2» 20:10
Слуцкая считает, что разумно было бы поменять Валиеву в командном турнире ОИ 20:01

Скончался заслуженный артист России и клоун Владимир Дерябкин

В Петербурге в возрасте 72 лет умер создатель музея граммофонов и «Медвежьего театра миниатюр» Владимир Дерябкин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
grammofonspb/VK

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни скончался заслуженный артист России и клоун Владимир Дерябкин. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его жену Людмилу Дерябкину.

По словам женщины, ее супруг умер в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в поселке Песочный.

Она уточнила, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дерябкин был известным клоуном и дрессировщиком медведей, учеником циркового артиста Олега Попова. Он создал один из крупнейших в мире музеев граммофонов и «Медвежий театр миниатюр».

Ранее стало известно, что народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет.

Все новости на тему:
Новости Петербурга
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть