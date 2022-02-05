В Германии «95 квартал» представили как «русское камеди-шоу»

Студия «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский, анонсировала тур по Германии. Немецкое агентство, которое отвечало за продажу билетов, представило их как «русское камеди-шоу», сообщает «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

«Конечно же, в «Квартале» обиделись, потребовали исправить ошибку и пообещали отменять концерты, если она не будет исправлена», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во всех номерах студии артисты разговаривают на русском языке.

Ранее артист студии «Квартал 95» Юрий Великий рассказал, что президент Украины — очень ранимый человек, для которого важно, «что о нем говорят».

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры»: президенты Зеленский и Алиев, король Иордании и королева Великобритании.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не смог прокомментировать офшорный скандал вокруг студии «Квартал 95», которую когда-то создал вместе с президентом Владимиром Зеленским, отметив, что студия является одним из самых крупных налогоплательщиков в медиабизнесе.