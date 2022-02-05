Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Хоккеист сборной России рассказал, в каких условиях живут спортсмены на ОИ 17:44
В Роспотребнадзоре объяснили отмену карантина для контактировавших... 17:44
Великобритания и НАТО предупредили Россию об «огромной цене» за нападение... 17:38
В Госдуме считают тему «вторжения» России на Украину информационным ударом 17:28
Вяльбе отреагировала на слова Ступак о завершении карьеры 17:24
Актер Бычков рассказал, что перед смертью Виктору Бутурлину было негде жить 17:11
Российские бомбардировщики выполнили патрулирование над Белоруссией 17:08
Врач назвал мужской симптом рака 17:05
Губерниев: у Вяльбе ореол, который мешает обращать внимание на проблемы 17:04
В ООН отреагировали на публикацию Bloomberg о начале «вторжения» России... 17:04

Актриса Сарандон извинилась за твит, сравнивающий похороны полицейских с фашизмом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dima Gavrysh/AP

«Я глубоко сожалею о меме, которым я недавно поделилась в Twitter, с фотографией похорон офицера Джейсона Риверы. Я среагировала на снимок, не связав его с похоронами, и теперь понимаю, насколько бесчувственной и неуважительной была эта публикация», — написала актриса.

Она принесла извинения родным погибших офицеров Риверы и Уилберта Мора за то, что причинила им дополнительную боль.

Сарандон поделилась на своей странице постом, который опубликовал Дэнни Хайфон, показав похороны полицейских, убитых 21 января. Он написал в твите, что собирается «рассказать своим детям, как выглядит фашизм». Актриса опубликовала пост на своей странице и оставила комментарий, в котором написала: «Итак, если все эти полицейские не были нужны для совершения преступлений в тот день, не означает ли это, что они не нужны в любой день?» Сообщение позднее было удалено.

Офицеры полиции Нью-Йорка Джейсон Ривера и Уилберт Мор были застрелены, когда приехали на вызов о домашнем насилии. Похороны полицейских прошли 28 января.

В полицейской благотворительной ассоциации Нью-Йорка осудили пост Сарандон. Они заявили, что Сарандон, «находящаяся в безопасности в своем пузыре, высмеивающая героев и освещающая кризис, с которым борются полицейские, «живет на своей планете».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть