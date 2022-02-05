Актриса Сарандон извинилась за твит, сравнивающий похороны полицейских с фашизмом

«Я глубоко сожалею о меме, которым я недавно поделилась в Twitter, с фотографией похорон офицера Джейсона Риверы. Я среагировала на снимок, не связав его с похоронами, и теперь понимаю, насколько бесчувственной и неуважительной была эта публикация», — написала актриса.

Она принесла извинения родным погибших офицеров Риверы и Уилберта Мора за то, что причинила им дополнительную боль.

Сарандон поделилась на своей странице постом, который опубликовал Дэнни Хайфон, показав похороны полицейских, убитых 21 января. Он написал в твите, что собирается «рассказать своим детям, как выглядит фашизм». Актриса опубликовала пост на своей странице и оставила комментарий, в котором написала: «Итак, если все эти полицейские не были нужны для совершения преступлений в тот день, не означает ли это, что они не нужны в любой день?» Сообщение позднее было удалено.

Офицеры полиции Нью-Йорка Джейсон Ривера и Уилберт Мор были застрелены, когда приехали на вызов о домашнем насилии. Похороны полицейских прошли 28 января.

В полицейской благотворительной ассоциации Нью-Йорка осудили пост Сарандон. Они заявили, что Сарандон, «находящаяся в безопасности в своем пузыре, высмеивающая героев и освещающая кризис, с которым борются полицейские, «живет на своей планете».