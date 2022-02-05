«До конца жизни был в профессии»: Селин рассказал, каким был режиссер Бутурлин

Звезда сериала «Улица разбитых фонарей» Сергей Селин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что режиссер картины Виктор Бутурлин, скончавшийся сегодня в возрасте 75 лет, очень любил свою профессию и был в ней до конца жизни.

«Умер хороший режиссер, очень хороший, профессиональный, который очень любил и знал профессию свою. Да, я у него работал в двух историях: в «Убойной силе» и «Улице разбитых фонарей». За «Улицу разбитых фонарей», за его такую двойную серию, за его историю, которую он снял, Анна Самохина, тоже ее нет, получила приз за лучшую женскую роль, главный приз, по-моему, Санкт-Петербурга, а я — за лучшую мужскую. Это был первый вообще приз такой в кино во всяком случае. Было приятно, по сей день у меня хранится. Я его не могу не помнить, конечно, однозначно. В последнее время реже виделись. Ну, так получается, что мы становимся старше, мы менее востребованы, менее знамениты, хотя, наверняка, у него были какие-то планы, потому что скоропостижно он скончался, не болел. Потом вел курс студентам последний, и я знаю ребят, которые у него учились. Выходит, что он до конца своей жизни был в профессии. Это дорогого стоит», — сказал он.

Режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России Виктор Бутурлин скончался в субботу в возрасте 75 лет. Он известен, прежде всего, благодаря сериалам «Убойная сила» и «Улица разбитых фонарей».

Он родился 28 июня 1946 года в Москве, в 1972 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах режиссеров и сценаристов. С 1981 года работал режиссером на киностудии «Ленфильм», где снял фильмы «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и другие.