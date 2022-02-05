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В CША прошло сожжение книг «Гарри Поттер» и «Сумерки»

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Neil Hall/Reuters

Пастор и сторонник теории заговора Грег Локк организовал сожжение книг для своей общины в городе Маунт-Джулиет, расположенном в американском штате Теннесси. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает издание, перед сожжением мужчина выступил с проповедью, в которой призвал собравшихся прихожан бросать в огонь книги, чтобы бороться «с демоническими влияниями».

«Я больше не буду связываться с ведьмами, я не буду связываться с колдовством… Я не буду связываться с демонами… Я призову их всех во имя Иисуса Христа», – сказал Локк, обращаюсь к присутствующим.

«Акция» пастора привлекла большие толпы людей. Участники этого «необычного мероприятия» бросали в костер копии серий книг «Гарри Поттер» и «Сумерки», а также другие издания.

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