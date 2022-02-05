Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста в попытках «контролировать и манипулировать»

Ким Кардашьян обвинила своего бывшего супруга Канье Уэста в публичных нападках, утверждая, что он одержим попытками «контролировать и манипулировать» свою семью. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Накануне Уэст потребовал от Ким Кардашьян не пускать старшую дочь в TikTok. В ответ Ким заявила, что все, чего она хотела с самого начала их разрыва, — это иметь «здоровые и поддерживающие родительские отношения» ради их четверых детей.

По ее словам, развод достаточно тяжел для детей, и одержимость Канье попытками «контролировать и манипулировать» ситуацией только причиняет еще большую боль всем.

«Как родитель, который является кормильцем и опекуном наших детей, я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь, а также позволяю ей выражать свои творческие способности в той среде, в которой она хочет, под присмотром взрослых — потому что это приносит ей счастье», — написала Кардашьян.

Несмотря на то, что Кардашьян официально подала на развод в феврале прошлого года, супруги до сих пор подогревают интерес к своим отношениям. В недавнем треке «My Life Was Never Easy» Уэст намекнул, что хотел бы свести счеты с новым возлюбленным Кардашьян.

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