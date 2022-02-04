Умер 84-летний актер петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров

В возрасте 84 лет умер заслуженный артист России, актер петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева Владимир Тодоров. Об этом сообщается на странице театра «ВКонтакте».

Отмечается, что за годы работы в театре он сыграл более 60 ролей. Он принимал участие в спектаклях «Конек-Горбунок», «Сотворившая чудо», «Мамаша Кураж», «Поллианна», «Бывшие мальчики», «Ронья – дочь разбойника», «Ундина», «Парень из прошлого», «Маленький принц», «Дом, где разбиваются сердца», «Олеко Дундич» и других.

Владимир Тодоров родился 10 июня 1937 года, в 1958 году окончил Ленинградский государственный институт им. А.Н. Островского, работал в Калининградском областном драматическом театре, а в 1960 году его взяли в труппу Ленинградского ТЮЗа им. А.А. Брянцева.

«Коллектив ТЮЗа всегда с большой любовью и уважением относился к Владимиру Сергеевичу, с большим вниманием – к его многочисленным творческим идеям и задумкам, которые всегда воплощались в жизнь. Несмотря на почтенный возраст, Владимир Тодоров был полон энергии и активен в театральном процессе», — говорится в сообщении театра.

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