Дмитрий Борисов раскритиковал похороны Леонида Куравлева

Телеведущий Дмитрий Борисов раскритиковал организацию похорон артиста Леонида Куравлева в передаче «Пусть говорят».

Он назвал несправедливой ситуацию, в которой на прощание с покойным не приходит почти никто. По словам журналиста, ему сказали, что церемония прощания не состоится. «Нам говорят, что не будет прощания. Что оно будет закрытым — просто никого не позвали! Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека», — поделился он.

Леонид Куравлев умер в одном из московских хосписов 30 января 2022 года. До этого он лечился в больнице в Коммунарке от пневмонии.

Артист был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилой жены.

Ранее Никас Сафронов объяснил, почему на похоронах Куравлева было мало людей. Он подчеркнул, что сам не смог попрощаться с товарищем, потому что не было информации о месте прощания.