Дмитрий Борисов раскритиковал похороны Леонида Куравлева

Он назвал несправедливой ситуацию, в которой на прощание с покойным не приходит почти никто. По словам журналиста, ему сказали, что церемония прощания не состоится. «Нам говорят, что не будет прощания. Что оно будет закрытым — просто никого не позвали! Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека», — поделился он.
Леонид Куравлев умер в одном из московских хосписов 30 января 2022 года. До этого он лечился в больнице в Коммунарке от пневмонии.
Артист был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилой жены.
Ранее Никас Сафроновобъяснил, почему на похоронах Куравлева было мало людей. Он подчеркнул, что сам не смог попрощаться с товарищем, потому что не было информации о месте прощания.
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