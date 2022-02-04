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Бориса Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актера Бориса Щербакова выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на супругу Щербакова Татьяну Бронзову.

По словам супруги, Щербаков чувствует себя хорошо и 4 февраля вернулся на сцену. «Он уже вышел из больницы, сегодня уже в спектакле играет. Все хорошо, все живы и здоровы», — заверила она.

Ранее Бронзова рассказывала, что коронавирусом Щербаков заразился в самолете, возвращаясь со съемок. «Был на съемках в Ростове-на-Дону и, вероятно, в самолете он подхватил, когда обратно летел. Прилетел, на следующий день у него слабость, температура 35,2 была, насморк, недомогание, сделали тест. Тест оказался положительный. Его забрали в больницу», — рассказала Бронзова.

В октябре 2021 года Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией. В августе 2021 года Щербаков также попадал в больницу с двусторонним воспалением легких.

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