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В соцсети продают мраморную статую Венеры за 15 млн рублей

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Жительница Саратова выставила на продажу в объявлениях в социальной сети «ВКонтакте» мраморную статую богини Венеры Каллипиги из каррарского мрамора, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Объявления».

Цена раритета — 15 млн руб. Предмет антиквариата был изготовлен в последней трети XIX века, общий вес составляет 300 кг, высота — 105 см. Постамент Венеры состоит из трех частей и сделан из уральского змеевика.

Экспертная оценка предмета будет предоставлена конкретному покупателю, говорит автор объявления.

Ранее сообщалось, что в социальной сети «ВКонтакте» появилось объявление о продаже подлинной картины российского художника Михаила Врубеля «Натурщик в костюме 17 века». За полотно 1883 года размером 33х22 см продавец планирует выручить 60 млн рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Объявления». Автор объявления, опубликованного 23 января, пожелал остаться неизвестным, однако в качестве города продажи была указана Москва.

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