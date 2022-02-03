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Театры выступили против изменения Основы культурной политики России

Театры поддержали главу СТД Калягина, раскритиковав идею изменить Основы культурной политики РФ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Художественные руководители театров России, в том числе Большого театра, МХТ имени Чехова, «Сатирикона» и «Современника», написали открытое письмо, в котором выступили против проекта обновленных Основ государственной культурной политики России.

В своем обращении они также поддержали председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, который подверг критике данный проект. Он отмечал, что, «как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно». Подобные меры, по его словам, будут мешать развитию культуры и творческим экспериментам.

«Нам представляется, что предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине. Мы подписываемся под тем, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений», — сказано в послании, размещенном на сайте СТД.

Под открытым письмом подписались генеральный директор Большого театра Владимир Урин, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, худрук «Современника» Виктор Рыжаков, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук «Сатирикона» Константин Райкин, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и другие.

В начале декабря 2021 года стало известно о том, что подготовлен проект обновленных Основ государственной культурной политики России. В Министерстве культуры сформулировали цели и задачи государственной политики России «в сфере традиционных ценностей». Соответствующий проект указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» вступит в силу в мае 2022 года и будет распространяться на органы госвласти, граждан РФ, некоммерческие организации, федеральных и региональных властей, органы местного самоуправления.

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