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Бородина рассказала о последствиях перенесенного «омикрона»

Ксения Бородина мучается бессонницей после «омикрона»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram о последствиях перенесенного нового штамма коронавируса «омикрон».

Во время болезни ее мучали сильная головная боль и слабость, сейчас звезда «Дома-2» уже здорова. «Последствия «омикрона» — бессонница! Я ложусь в 5 утра, встала в 14:05!» — написала она.

Сейчас Бородина уже ведет активную жизнь, ездит по делам с детьми и восстанавливается.

Ранее концертный директор певицы Софии Ротару Игорь Курилев рассказал, как чувствует себя заразившаяся коронавирусом народная артистка СССР. Курилев утверждает, что болезнь не скажется на концертном графике звезды, и все запланированные выступления состоятся. «Нормально чувствует себя. Она толком не распространяется, но все, как обычно, не первый раз болеет человек, ничего сложного. На концертах это не отразится», — заверил он.

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