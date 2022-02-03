Виктора Мережко похоронили рядом с женой

Сценариста, кинорежиссера, народного артиста России Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости».

Среди проводивших Мережко в последний путь коллег и друзей были режиссер Евгений Герасимов, актриса Людмила Зайцева, писатель и драматург Аркадий Инин, художник Никас Сафронов и другие. «Вообще он такой всесторонний, я думаю, что это личность большого масштаба. Он попадал в тему, в народ. Его сценарии брали лучшие режиссеры — от Никоненко до Михалкова. И все фильмы шли на ура всегда», — вспоминал на гражданской панихиде Сафронов.

Согласно последней воле, Мережко похоронили рядом с женой, скончавшейся 24 года назад.

По сценариям Мережко снято более 70 кинокартин, в частности, «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Полеты во сне и наяву».

84-летний Мережко умер 30 января от последствий коронавируса.