Юмористы Данилец и Моисеенко пожаловались на травлю на Украине

Украинские комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в передаче «Судьба человека» на «России-1» пожаловались на травлю, организованную против них на Украине.

Комический дуэт «Кролики» утверждает, что их шоу срывают, провокаторы приходят на выступления с «коктейлями Молотова» и не пускают зрителей — так, например, произошло в Трускавце. Это началось в 2015 году, когда в Сеть попала запись концерта, во время которого Моисеенко и Данилец аплодируют исполнению песни о санкциях против Украины. «Нас там подмонтировали. Как мы сидим и аплодируем, и началась травля по Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора», — вспоминают артисты.

С 2015 года на родине они не выступают.

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