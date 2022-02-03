Instagram удалил страницу Шнурова после скандала с Собчак

Страница лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Instagram исчезла 2 февраля. На сайте социальной сети отмечалось, что она более не доступна.

На своей странице музыкант Сергей Шнуров опубликовал скандальные клипы об уборке мусора в Санкт-Петербурге и о телеведущей Ксении Собчак. Она дала развернутый ответ на своей странице на оскорбления, которые были ей адресованы в клипе «Шмарафон».

Одновременно с блокировкой страницы в Instagram клип пропал из социальной сети «ВКонтакте». Сам Сергей Шнуров никак не прокомментировал блокировку страницы и удаление видео.

По состоянию на 6:30 мск 3 февраля страница Шнурова в Instagram была восстановлена. Но в аккаунте осталось только три старых поста.

История конфликта Ксении Собчак и Сергея Шнурова началась после развода фронтмена группы «Ленинград» с третьей женой Матильдой. Тогда журналистка, состоящая в дружеских отношениях и с самим Шнуровым, и с Матильдой, попыталась публично уговорить музыканта помириться с супругой. На одном из концертов группы «Ленинград» Собчак взяла микрофон и попросила присутствующих хором прокричать: «Помирись с Матильдой». Когда же союз артиста и балерины официально распался в августе 2018 года, телеведущая встала на сторону супруги Шнурова.