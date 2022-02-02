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ТНТ4 представил фильм о мире человека с синдромом Дауна

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ТНТ4

1 февраля в кинотеатре «Москино Космос» прошла открытая премьера короткометражного фильма Владислава Иконникова «Уличное освещение». Главную роль в нем исполнил актер с синдромом Дауна Григорий Данишевский.

Одна из тем короткометражки — отношение к людям с особенностями ментального развития. Центральный персонаж фильма — Митрофан, работник электрических сетей, который живет по строгому распорядку: подъем, зарядка, завтрак, ночное дежурство на станции уличного освещения и сон. Однажды Митрофан опаздывает на работу и узнает тайну, которая изменит его жизнь.

«Мне был очень интересен процесс съемок. Конечно, было тяжело из-за некоторых сцен, но я достойно справился со своей главной ролью. Сейчас я играю в Театре Теней, и мне везет, что мне дают шанс играть такие роли, о которых я и не мечтал», — поделился исполнитель роли Данишевский.

На презентации картины присутствовали режиссер и сценарист Владислав Иконников, актер Григорий Данишевский, композитор Витя Исаев, продюсер Иван Калашников, актер Егор Бероев, актриса Ксения Алферова и певица Лиза Монеточка.

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