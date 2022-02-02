Дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный заболел коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Известно, что Запашный лечится дома. У него небольшой кашель и слабость, как при гриппе, уточнила представитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, генеральным директором которого артист является.

Месяц назад, в конце декабря — начале января Запашный перенес операцию, из-за которой Новый год ему пришлось провести в больнице, о чем он не стал сообщать журналистам и поклонникам. «Во-первых, не хотел портить Новый год кому-либо (вызывать беспокойство и портить праздник у любящих меня людей)! Во-вторых, не хотел пиариться на этой теме, хотя понимаю, что это было бы во всех СМИ!» — объяснил он.

По словам Запашного, операция прошла успешно. Его выписали 5 января.