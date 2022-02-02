Никас Сафронов объяснил, почему на похоронах Куравлева было мало людей

Художник Никас Сафронов в разговоре с «Собеседником» предположил, что на похороны актера Леонида Куравлева пришло мало людей из-за того, что не было информации о точной дате и месте прощальной церемонии. Он подчеркнул, что сам не смог попрощаться с товарищем именно по этой причине.

«Не было никакой точной информации о времени и месте похорон. Кто-то из моих знакомых говорил, что читал в Интернете — прощание состоится в Доме кино, кто-то – что в морге при больнице. Была путаница и с датой — называли и 1, и 2 февраля. И, возможно, именно поэтому проститься с актером пришло не так много людей», — предположил Сафронов.

Он подчеркнул, что пытался дозвониться до родственников актера, чтобы уточнить информацию, но никто не брал трубку. Более того, у Куравлева было много друзей и знакомых в преклонном возрасте. Из-за тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановки в Москве, многие из них не пришли на похороны, потому что боялись заразиться коронавирусом, заявил Сафронов.

Леонид Куравлев снимался в кино до 2015 года. 10 января 2022 года он был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией, а 22 января артиста выписали для паллиативной поддержки в хоспис. Артист скончался 30 января в возрасте 85 лет.

Ранее в Москве завершилась церемония прощания с Куравлевым.