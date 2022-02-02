Билли Айлиш снова стала брюнеткой

Билли Айлиш во второй раз за месяц сменила цвет волос. Сперва в Instagram она показала, что перекрасилась в шатенку, а теперь стала угольно-черной брюнеткой.

В комментариях поклонники одобрили изменения в образе 20-летней Айлиш — они считают, что Билли, которую они полюбили, наконец вернулась.

В 2021 году пост Айлиш о том, что она стала блондинкой, стал одним из самых популярных в Instagram и занял четвертое место в рейтинге самых залайканных публикаций. В образе блондинки она снялась в нескольких эффектных фотосессиях, в частности для Time, Rolling Stone и Vogue.

Ранее Билли Айлиш в эфире радио SiriusXM призналась, что с 11 лет смотрела порнофильмы, специализирующиеся на жестком или насильственном контенте. По мнению исполнительницы, такой опыт не самым лучшим образом повлиял не только на ее восприятие секса, но и на мышление в целом.