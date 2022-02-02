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Скончалась писательница Наталья Нестерова

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Издательство АСТ

Писательница Наталья Нестерова скончалась 31 января на 67-м году жизни, сообщает kp.ru со ссылкой на издательство АСТ.

Нестерова окончила факультет журналистики ЛГУ, работала корреспондентом, заведовала отделом биологии и медицины в журнале «Наука и жизнь», была главным редактором газеты «Здоровье и мы».

В 2002 году она издала роман «Уравнение со всеми известными», после чего выпустила более тридцати книг, тираж которых превысил 7 млн экземпляров — книги «Позвони в мою дверь», «Бабушка на сносях», «Воспитание мальчиков», семейная сага «Жребий праведных грешниц».

В последние годы Наталья Владимировна работала над новой художественно-публицистической книгой, которую писала вместе с мужем, Евгением Умеренковым, более двадцати лет работающим в международном отделе «Комсомольской правды». «Наталья Владимировна называла себя человеком не светским и не публичным. Встречаться с читателями предпочитала в библиотеках, говорила, что туда приходят настоящие читатели, с которыми можно вести разговор как с давними друзьями по переписке. Шутила, что для общения ей хватает большой разросшейся семьи и близких друзей», — рассказывают в издательстве.

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