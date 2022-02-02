Шайа Лабаф впервые станет отцом

Актер Шайа Лабаф и актриса Миа Гот ждут первенца, сообщает People со ссылкой на фотографии папарацци, запечатлевшие Гот с заметно увеличившимся животом.

Шайа Лабаф и Миа Гот познакомились на съемках фильма Ларса фон Триера «Нимфоманка». Они поженились в 2016 году, однако в 2018-м представитель актера заявил, что пара подала документы на развод.

Однако после этого пару, которая до этого многократно расставалась и снова сходилась, снова заподозрили в воссоединении — весной 2020 года Лабаф начал носить свое обручальное кольцо, а Гот — и обручальное, и помолвочное.

В июне 2021 года пару сфотографировали вместе в Диснейленде.

В декабре 2020 года исполнительница FKA Twigs подала на Лабафа в суд за эмоциональное и сексуальное насилие. Лабаф отрицал обвинения. Позже певица Сиа заявила, что актер склонил ее к сексу, обманув, что на тот момент не состоял в отношениях, а стилистка Кэролин Фо обвинила его в физическом насилии. В конце 2020 года после требований пострадавших от него женщин актер лег в клинику, где получал психологическое лечение и прошел реабилитацию от наркозависимости.

Ранее сообщалось, что Шайа Лабаф мог сыграть любовника Шаламе в «Назови меня своим именем».