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Трансгендерная звезда «13 причин почему» разводится с мужем

Актриса Томми Дорфман разводится через полгода после трансгендерного каминг-аута

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@tommy.dorfman/@time/Instagram

Супруг трансгендерной актрисы Томми Дорфман подал на развод, сообщает TMZ со ссылкой на документы, предоставленные Питером Зуркуленом суду Лос-Анджелеса.

Зуркулен и Дорфман провели в браке пять лет и знакомы около 17 лет.

Еще до трансгендерного перехода Дорфман играла одного из главных героев сериала о подростках «13 причин почему» — Райана Шейвера. Также она играла в проектах «Ненасытная», «С любовью, Виктор», «Американская принцесса» и «Девственница».

В июле 2021 года Томми Дорфман сделала каминг-аут как трансгендерная женщина, рассказала, что находится в процессе перехода уже год, и попросила обращаться к ней в женском роде. Кроме того, она отметила, что ее отношения с мужем теперь изменяется. «Я его очень люблю, но как трансгендерная женщина я ищу партнера, который не обязательно должен быть мужчиной-геем. Мы здорово поговорили и решили остаться друзьями», — сказала актриса.

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