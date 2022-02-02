Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы» Мозес Дж. Мозли

На 32-м году жизни скончался актер Мозес Дж. Мозли, сыгравший одного из зомби в сериале «Ходячие мертвецы», сообщила CNN его менеджер по талантам Гейл Тэссел.

«Мы убиты горем из-за его потери, и он навсегда останется в наших сердцах, и нам будет его очень не хватать», — сказала Тасселл.

Она уточнила, что тело актера нашли в районе Гудзонского моста в Стокбридже, штат Джорджия, после того, как он пропал без вести некоторое время назад. Родственникам удалось отследить местонахождение его автомобиля.

В настоящее время смерть Мозли расследуют правоохранители.

Мозли снимался в «Ходячих мертвецах» с 2012 по 2015 год. Также он участвовал в фильмах «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Королева Юга» и «Хранители».