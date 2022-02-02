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Новым лидером Netflix стал южнокорейский сериал про зомби

Южнокорейское шоу о зомби-апокалипсисе «Мы все мертвы» возглавило мировой топ Netflix

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Film Monster Co.

Мировой топ стримингового сервиса Netflix возглавил южнокорейский сериал про зомби-апокалипсис «Мы все мертвы». Об этом пишет Daily Mail.

Новое шоу заняла первое место на платформе всего за несколько дней. Оно лидирует по количеству просмотров в свыше 25 странах, в том числе Австралию, Францию, Новую Зеландию и Японию. В США проект занимает вторую строчку — он идет вторым после сериала с Кристен Белл «Женщина в доме напротив девушки в окне».

Главную роль в южнокорейском шоу исполнила актриса Ли Ю-ми, которая стала известной благодаря «Игре в кальмара». Сюжет «Мы все мертвы» рассказывает о распространении эпидемии зомби-вируса в школе города Хесан. Ученикам приходится бороться, чтобы не стать этими монстрами.

Ранее сообщалось, что российская организация «Лига безопасного интернета» заинтересовалась южнокорейским сериалом «Игра в кальмара». По словам представителей «Лиги», в организации ждут заключения экспертов-психологов о возможном пагубном влиянии шоу на подростков после жалоб родителей.

«Игра в кальмара» — сериал о беспощадной игре на выживание с многомиллиардным призом. Проект бьет все рекорды по просмотрам, мемы по его мотивам заполонили соцсети — и даже конкуренты хвалят создателей драмы за смелость и оригинальность. Педагоги из разных стран уже жаловались на сцены жестоких убийств, которые дети начали разыгрывать в школе после просмотра шоу. Подробнее об «Игре в кальмара» — в материале «Газеты.Ru».

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