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Юрист Троицкая обжалует отказ в иске к Собчак из-за вопроса о «панели»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»/elnaratroitskaya/Instagram

Юрист Эльнара Троицкая заявила «Газете.Ru», что отказ суда в удовлетворении иска к телеведущей Ксении Собчак о защите чести и достоинства не стал для нее неожиданностью. Участница ПМЭФ намерена обжаловать это решение суда.

«О том, что решение суда может быть именно таким, безусловно, я предполагала. Уверенность ответчика и неявка на судебное заседание максимально показывали, что ответчик уверен в своей позиции. Более того, отсылка постоянная на какие-то регалии, медиапопулярность, что ей (Ксении Собчак) все можно, подтверждали непосредственно то, что их возражения носят наглый характер в сфере общественности. Нельзя так. Неприлично так вести себя с людьми. Все-таки мы взрослые разумные люди, а не дикари. Прежде всего, должно быть уважение между людьми, а не трансляция того, что: давайте все друг друга унижать и делать это публично, потому что у нас есть интернет, которым мы можем пользоваться», — сказала Троицкая.

Основательница юридической фирмы «Троицкая и партнеры» пояснила, что после того, как получит решение суда с обоснованием по иску, намерена подать апелляционную жалобу

«Очень интересно, на чем суд будет основывать свое решение. Оно не вступило в законную силу. Месяц с момента отписки мотивировочной части на обжалование у нас есть. Безусловно, мы будем пользоваться своим правом», — отметила Троицкая.

Кунцевский районный суд столицы отказал в удовлетворении иска на 50 млн руб. Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак о защите чести и достоинства. Поводом для иска стал вопрос Собчак «На какую панель вы пришли?», заданный юристу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам Троицкой, Собчак таким образом намекала на то, что та «охотница за мужчинами». Видеоролик с Троицкой попал в Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

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