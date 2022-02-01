Умер американский актер и мастер боевых искусств Боб Уолл

Американский актер и мастер боевых искусств Роберт Уолл, который тренировался и снимался вместе с Чаком Норрисом и Брюсом Ли, скончался на 83-м году жизни. Об этом пишет TMZ.

Уолл появлялся в фильмах «Путь дракона» 1972 года и «Выход дракона» 1973 года, в которых главную роль сыграл Ли. «Выход дракона» стал первой голливудской картиной с восточными единоборствами и оказался последним законченным фильмом с участием Ли, умершего за шесть дней до премьеры.

Роберт Уолл родился 22 августа 1939 года в Калифорнии, США. Уолл — черный пояс 9-й степени по тансудо и чункукдо под руководством Чака Норриса. Выиграл чемпионат США по профессиональному карате 1970 года. Избран в Зал славы Профессиональной ассоциации каратэ.

Он также известен своим публичным соперничеством с Стивеном Сигалом, которое спровоцировало ряд проблем между ними в период с 1988 по 1992 год. Это началось, когда Сигал дал пренебрежительные комментарии о Брюсе Ли, Чаке Норрисе и других американских мастерах боевых искусств.