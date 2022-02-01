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В Китае встретили Новый год синего водяного тигра

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Ng Han Guan/AP

В ночь на вторник (на 1 февраля) жители Китая отпраздновали наступление Нового года по лунному календарю, который пройдет под покровительством синего водяного тигра. Как пишет ТАСС, из-за пандемии коронавируса власти третий год подряд рекомендовали гражданам КНР воздержаться от массовых гуляний.

Сообщается, что большинство жителей Китая предпочли встретить Новый год или, как его называют сами китайцы, — Чуньцзе (Праздник весны), дома — в кругу семьи.

По центральному китайскому каналу показывали традиционный гала-концерт «Чуньвань».

Согласно китайскому календарю, покровитель 2022 года — символ силы и храбрости. Наиболее благосклонным он будет к тем, кто родился в год быка и год козы, считается в Китае.

Новогодние каникулы в КНР продлятся с 31 января по 6 февраля. До пандемии с первого дня Нового года в стране начинались храмовые гуляния. Там же были организованы многочисленные ярмарки, но они также были отменены в этом году.

Также 4 февраля в Китае начнется Зимняя Олимпиада-2022. Вопросы по составу, мощные соперники в группе, вероятная встреча с Канадой и США в плей-офф, а также возможное влияние коронавирусных протоколов — «Газета.Ru» рассказывает о перспективах сборной России на хоккейном турнире в Пекине-2022. Олимпийский чемпион, экс-игрок НХЛ Виталий Прохоров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что команде по силам завоевать золото, если в дело не вмешается коронавирус.

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