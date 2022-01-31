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Прилучный потребовал с избившего его мужчины почти 4,5 млн рублей

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Global Look Press

Актер Павел Прилучный подал иск о возмещении морального вреда и имущественного ущерба против калининградского бизнесмена Владимира Семенова, который побил его в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского районного суда города, в котором рассматривается дело.

«Гражданский иск в суд заявлен адвокатом Прилучного к гражданину Семенову. Возмещение морального вреда и имущественного ущерба оценено в 4 млн 438 тыс. рублей. Также к Семенову заявлен иск об имущественном ущербе от ООО «А1 Студио», который оценен в 1,1 млн рублей», — рассказали в суде.

По факту драки с участием Павла Прилучного в Калининграде было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Актер дал показания против 33-летнего предпринимателя Владимира Семенова, который, по словам артиста, стал зачинщиком драки.

Узнав об этом из СМИ, бизнесмен написал явку с повинной и подробно описал картину той злополучной ночи. Согласно Семенову, в ночь на 21 ноября он был в клубе «Завод» в окружении персонала и своих знакомых. Он подчеркнул, что обстановка в заведении была дружеской и приветливой.

Актер был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября 2020 года с переломами лицевых костей и многочисленными ссадинами на голове. Поначалу он утверждал, он поскользнулся и сильно упал. Однако позднее выяснилось, что травмы он получил в результате драки в калининградской клубе «Завод», после чего вернулся в Москву и обратился к врачам.

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