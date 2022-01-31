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Певица Рианна впервые станет матерью

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Global Look Press

Американская певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) ждут первого ребенка, сообщило издание The Page Six.

Фотографии будущих родителей появились в социальных сетях.

На минувших выходных пару сфотографировали во время прогулки по Гарлему. Сама Рианна пока не комментировала публикации.

Ранее певица опровергала слухи о своей беременности.

До этого популярный Twitter-аккаунт The Academy опубликовал фотографию звезды и ее кавалера — с довольно авторитетной подписью: «Рианна беременна. Это ее первый ребенок, от A$AP Rocky ». Пост не содержал каких-либо официальных подтверждений.

На TikTok хэштег #rihannapregnant («Рианна беременна») собрал более 395000 просмотров, в основном благодаря видео, в которых сетуют, что потенциальная беременность может похоронить все надежды на новый альбом певицы.

Робин Рианна Фенти родилась в 1988 году на Барбадосе. В возрасте 16 лет она перебралась в США, чтобы начать карьеру певицы. За свою карьеру Рианна получила девять премий «Грэмми» и стала одним из самых продаваемых артистов в мире.

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