Жена Бориса Щербакова рассказала о госпитализации мужа

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, рассказала в беседе с «Пятым каналом» о деталях госпитализации мужа.

По мнению Бронзовой, коронавирусом Щербаков заразился в самолете, возвращаясь со съемок. «Был на съемках в Ростове-на-Дону и, вероятно, в самолете он подхватил, когда обратно летел. Прилетел, на следующий день у него слабость, температура 35,2 была, насморк, недомогание, сделали тест. Тест оказался положительный. Его забрали в больницу», — рассказала Бронзова.

Сейчас Щербаков постепенно идет на поправку. Предположительно, его выпишут через пару дней. «Совсем недавно ревакцинировали, в декабре. Антитела подтвердили. Вчера был отрицательный тест. Антитела победили. Ждем выписки. Сейчас еще под наблюдением врачей. Думаю, дня два, и выпишут», — сказала актриса.

Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии госпитализированного отца.