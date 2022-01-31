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Шесть шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 25.01—31.01

Вышла последняя серия «Бега улиток» с Дарьей Урсуляк

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Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

«Бег улиток» — 1 сезон

Два психотриллера по цене одного: Дарья Урсуляк играет двух женщин по имени Марина, которые живут в параллельных реальностях.

Где смотреть: Kion

«Женщина в доме напротив девушки в окне» — мини-сериал

Комедийный хичкоковский триллер Кристен Белл, иронизирующий над собратьями по жанру.

Где смотреть: Netflix

«Моя большая тайна» — 1 сезон

Российский ответ «Сплетнице», «13 причинам почему» и «Элите»: студентка престижной экспериментальной академии расследует смерть лучшей подруги.

Где смотреть: Okko

«Мы все мертвы» — 1 сезон

Хоррор с элементами подростковой драмы: корейские старшеклассники укрываются в школе от зомби-апокалипсиса.

Где смотреть: Netflix

«С холода» — 1 сезон

Бывшая русская шпионка с суперспособностями помогает ЦРУ искать преступника, также прошедшего через секретную экспериментальную программу КГБ.

Где смотреть: Netflix

«Турист» — мини-сериал

Лихой триллер, где Джейми Дорнан, человек из ниоткуда, справляется с амнезией и спасается от преследователей в австралийской глуши.

Где смотреть: «Амедиатека»

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