Гарик Харламов тяжело переболел свиным гриппом

Шоумен Гарик Харламов в беседе с Дарьей Исаевой в YouTube-шоу DASH рассказал, что в начале января переболел свиным гриппом.

По словам Харламова, температура у него поднялась до 39,9. «Я перестал понимать, где я и что, приехала бригада скорой помощи. На какое-то время меня госпитализировали. Взяли анализы. Естественно, на COVID. Было непонятно, в какую палату меня должны положить», — вспоминает Харламов. Сутки ему пришлось провести в приемном покое. «Ходили мимо люди, а я просто лежал посередине. Потом пришли анализы. Как выяснилось это H1N1 — свиной грипп. Меня лечили от него», — рассказал Гарик.

Артист уточнил, что никогда так тяжело не болел гриппом. По его словам, заболел он во время корпоратива в Сочи, коллеги Харламова также заразились. В 2020 году он также переболел ковидом после корпоратива. «В Ростове-на-Дону я вел мероприятие. Был какой-то корпорат и через микрофон подхватил COVID. Один из первых, кстати, заболел», — рассказывает Харламов.

Ранее сообщалось, что Харламов задумался о запуске шоу про развод.