Депутат Бородай ответил Верке Сердючке, назвавшей его «бывшим террористом»

Депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что его никак не волнует высказывание певца Андрея Данилко (Верка Сердючка), который ранее назвал его «террористом».

«Меня мало заботят комментарии Верки Сердючки, а также ее оценки меня и моей деятельности. Меня совершенно не волнует, что сказала Верка Сердючка или Вовка Зеленский по моему поводу — или по поводу кого-нибудь из моих товарищей. Одним словом: личные комментарии подобного рода персонажей мне абсолютно безразличны. Пусть говорят что хотят», — заявил Бородай.

27 января в СМИ появилась информация, что Верка Сердючка, выступая на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу», исполнила песню «Батько наш – Бандера». В ответ на это Бородай предложил запретить артисту въезд в Россию. Впоследствии, комментируя высказывания Бородая, Данилко назвал российского депутата «бывшим террористом».