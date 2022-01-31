Телеведущая Лиза Вандерпамп госпитализирована после падения с лошади

Телеведущая Лиза Вандерпамп неудачно упала с лошади, сообщает TMZ.

Утверждается, что лошадь чего-то испугалась и сбросила наездницу. По словам очевидца, Вандерпамп перелетела через голову лошади и упала на спину.

61-летняя телезвезда сломала ногу в двух местах, также у нее диагностирован ушиб спины. Женщина госпитализирована, ей понадобится операция.

Лошадь принадлежит Вандерпамп, женщина ездит на ней уже шесть лет.

Лиза Вандерпамп — дизайнер, телеведущая, писательница. Снималась в шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», «Правила Вандерпамп», «Собаки Вандерпамп».

Ранее Василий Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил госпитализацию своего отца — актера Бориса Щербакова. По его словам, артиста выпишут через несколько дней. «У него уже отрицательный ПЦР на коронавирус на следующий день после госпитализации. У него высокое число антител благодаря вакцинации и ревакцинации и, в том числе, благодаря опыту и профессионализму врачей 52-й больницы, организм уже победил коронавирус. Его понаблюдают 1-2 дня и выпустят», — сказал он.