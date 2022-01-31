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Определено место похорон режиссера Мережко

Режиссер и сценарист Виктор Мережко будет похоронен рядом с женой на Троекуровском кладбище в Москве

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Режиссер и сценарист Виктор Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в беседе с kp.ru сказала его дочь Мария.

По словам женщины, отца похоронят рядом с его женой и ее мамой Тамарой Мережко, которая ушла из жизни 24 года назад.

О смерти Виктора Мережко стало известно 30 января. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Режиссер окончил ВГИК в 1968 году. По его сценариям снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Накануне также сообщалось о смерти кинокритика Ольги Галицкой, художника-мультипликатора Майи Бузиновой и актера Леонида Куравлева.

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