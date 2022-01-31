В Госдуме прокомментировали смерть режиссера Виктора Мережко

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов высказался о смерти режиссера и сценариста Виктора Мережко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Депутат заявил, что Мережко был ярким, многосторонним и очень талантливым человеком.
«Тяжелая утрата», — сказал он.
Среди работ Мережко парламентарий отметил сценарии фильмов «Полеты во сне и наяву» и «Родня».
«Но и, кстати, сценарии к мультфильмам по русским народным сказкам у него прекрасные», — добавил политик.
О смерти Виктора Мережко стало известно 30 января. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.
Режиссер окончил ВГИК в 1968 году. По его сценариям снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».
Накануне также сообщалось о смерти кинокритика Ольги Галицкой, художника-мультипликатора Майи Бузиновой и актера Леонида Куравлева.