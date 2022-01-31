В Госдуме прокомментировали смерть режиссера Виктора Мережко

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Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов высказался о смерти режиссера и сценариста Виктора Мережко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат заявил, что Мережко был ярким, многосторонним и очень талантливым человеком.

«Тяжелая утрата», — сказал он.

Среди работ Мережко парламентарий отметил сценарии фильмов «Полеты во сне и наяву» и «Родня».

«Но и, кстати, сценарии к мультфильмам по русским народным сказкам у него прекрасные», — добавил политик.

О смерти Виктора Мережко стало известно 30 января. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Режиссер окончил ВГИК в 1968 году. По его сценариям снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Накануне также сообщалось о смерти кинокритика Ольги Галицкой, художника-мультипликатора Майи Бузиновой и актера Леонида Куравлева.