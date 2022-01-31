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«Аллея кошмаров» опередила «Человека-паука» по кассовым сборам в России

Триллер «Аллея кошмаров» дель Торо собрал свыше 60 млн рублей в российском кинопрокате за выходные

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Fox Searchlight Pictures

Сборы триллера «Аллея кошмаров» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо в российском кинопрокате за выходные составили 61,5 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Согласно его данным, фильм за уикенд опередил нового «Человека-паука» (39 млн рублей) и боевик «King's Man: начало» (44,3 млн рублей).

«Аллея кошмаров» вышла в прокат РФ 20 января. По сюжету ленты, амбициозный мошенник Стэн Карлайл (Брэдли Купер) и женщина-психиатр (Кейт Бланшетт) объединяются, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.

Ранее актер Брэдли Купер рассказал, что провел шесть часов, лежа голым в ванной на съемочной площадке картины «Аллея кошмаров».

До этого сообщалось, что фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом в истории кинопроката Marvel в России. Новая картина о приключениях этого супергероя собрала в отечественном прокате рекордные 3 млрд руб., обойдя предыдущего рекордсмена — ленту «Мстители: Финал», в 2019 году собравшую в РФ 2,6 млрд руб.

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