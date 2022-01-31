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Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II цесаревича Алексея

В РАН заявили о подлинности найденных останков цесаревича Алексея

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РИА «Новости»

Директор Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус», член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Евгений Рогаев Ген заявил, что ген гемофилии позволил подтвердить подлинность останков сына Николая II цесаревича Алексея. Об этом он заявил в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено» на Первом канале.

Как рассказал представитель РАН, экспертизы ДНК проводились по трем линиям — женской, мужской и бесполой.

Цесаревич Алексей является носителем мутации. У Александры Федоровны присутствовал как здоровый вариант, так и патологический вариант — так как у нее две икс-хромосомы, у ее сына одна икс-хромосома — присутствует вариант с мутацией.

У старших сестер цесаревича не обнаружен ген гемофилии, в отличии от одной из младших сестер, которая является носителем.

«Если мы ориентируемся на антропологические выводы, то это у Анастасии», — заявил Рогаев.

Также в фильме говорится, что в захоронении, помимо костных фрагментов, был обнаружен кусок обгоревшей полосатой ткани: известно, цесаревич Алексей в день убийства был одет в тельняшку.

Ранее стало известно, что следствие подтвердило факт одномоментного расстрела семьи Николая II. Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова заявила, что следствие по делу о гибели членов царской семьи Романовых полностью подтвердило тот факт, что все они были расстреляны в одно время в доме Ипатьева в Екатеринбурге.

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