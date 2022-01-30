Ушла из жизни художница, «одушевившая Чебурашку»

Художник-мультипликатор Майя Бузинова, которая была одним из создателей мультфильма «Чебурашка» умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку (и актер Леонид Куравлев — прим. ред.)», — написал он.

Капков отметил, что Бузинова «наполнила жизнью» такие советские мультфильмы, как «Айболит и Бармалей», «Варежка», «Золотой мальчик».

После этого они с супругом Иосифом Доукшей перешли работать в творческое объединение «Экран», где срежиссировали «Свинопаса», «Маленького рыжика», «Новоселье у братца Кролика» и другие картины, добавил редактор «Союзмультфильма».

Куравлев скончался в Москве после остановки сердца, ему было 85 лет. По данным СМИ, у артиста была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь — повреждение сосудов головного мозга, при котором нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Как сообщил «Интерфакс», артиста похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.