Куравлев написал на могиле жены свое имя задолго до смерти

Актер Леонид Куравлев написал свое имя на могиле жены задолго до смерти. Об этом сообщает «Пятый канал».

Жена артиста Нина Куравлева, с которой он прожил более 50 лет, умерла 5 апреля 2012 года, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Актер заранее распланировал собственные похороны и выгравировал на надгробии жены свое имя — Куравлев Леонид Вячеславович.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что похороны актера Леонида Куравлева пройдут 1 февраля. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

До этого сообщалось, что Куравлев скончался в Москве после остановки сердца. По информации, у артиста была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь (повреждение сосудов головного мозга, при котором нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ. — Прим. ред.).

Актер ушел из жизни на 86-м году жизни вскоре после выписки из больницы, где он лечился от пневмонии. В январе его перевели в хоспис.

Прощание с артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов.