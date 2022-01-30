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Куравлев написал на могиле жены свое имя задолго до смерти

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Леонид Куравлев написал свое имя на могиле жены задолго до смерти. Об этом сообщает «Пятый канал».

Жена артиста Нина Куравлева, с которой он прожил более 50 лет, умерла 5 апреля 2012 года, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Актер заранее распланировал собственные похороны и выгравировал на надгробии жены свое имя — Куравлев Леонид Вячеславович.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что похороны актера Леонида Куравлева пройдут 1 февраля. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

До этого сообщалось, что Куравлев скончался в Москве после остановки сердца. По информации, у артиста была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь (повреждение сосудов головного мозга, при котором нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ. — Прим. ред.).

Актер ушел из жизни на 86-м году жизни вскоре после выписки из больницы, где он лечился от пневмонии. В январе его перевели в хоспис.

Прощание с артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов.

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